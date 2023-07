VIDÉO - Canicule : Italie, Grèce, Croatie... Le thermomètre s'emballe en Europe

De la Croatie à l'Italie en passant par la Grèce, l'Europe du Sud suffoque. Des records absolus, au niveau européen, pourraient même être battus d'ici à ce dimanche 16 juillet. Et ce, alors que la France reste relativement épargnée pour le moment par cette violente canicule qui perturbe une bonne partie de ses voisins.

En Croatie, une seule solution pour se protéger d’un soleil accablant : le bain de boue. Il faut dire que jusqu’à 41 °C sont attendus ce week-end dans le pays. La quasi-intégralité des 3,9 millions d'habitants suffoque à cause de ces chaleurs. La canicule provoque des pannes de courant et favorise les incendies. En trois jours, 600 hectares de forêt ont déjà brûlé.

En Italie, le mercure continue de s'affoler. Dimanche, il devrait atteindre les 48°C en Sardaigne. Le record absolu en Europe pourrait être battu. L'actuel record remonte à août 2021 et avait été observé en Sicile lorsque le thermomètre avait atteint les 48,8°C. À Rome, 43 °C sont attendus samedi et dimanche. À Athènes, comme la veille, l’Acropole est fermée une partie de la journée ce samedi, avec un mercure qui devrait flirter avec les 41 degrés. La fermeture a été décidée alors que les autorités redoutaient de possibles malaises par les visiteurs et les travailleurs du site antique.