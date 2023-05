VIDÉO - Chars, armes, formations... Quelle aide a apporté la France à l'Ukraine ?

Aussitôt livré, aussitôt mis en scène. Sur une Marseillaise revisitée, le ministre ukrainien de la Défense, en personne, teste un char léger tricolore et salue son homologue français. "C'est un véritable plaisir à conduire, merci à Sébastien Lecornu et aux Français, et bien sûr au président Macron", déclare Oleksii Reznikov.

L'AMX-10 RC peut atteindre une cible à deux kilomètres. "Ça va beaucoup plus vite que des engins à chenilles", précise ainsi Jean-Paul Perruche, général de corps d'armée (2s), ancien directeur général de l’état-major militaire de l'Union européenne. Et d'ajouter : "Par sa rapidité, sa fugacité, il est là pour révéler où se trouve l'ennemi. Et ensuite, il va laisser les chars lourds reprendre à leur compte les combats contre des chars lourds".