VIDÉO - Chine : les images des dégâts après le passage du Typhon Saola

"On avait débarrassé ce qui était à l'extérieur et qui pouvait être dangereux", nous raconte Hugo, un Français habitant à Hong Kong. "La pluie était tellement violente et horizontale qu'à un moment donné, on avait de l'eau qui passait sous certaines fenêtres. Je pense que le plus impressionnant, c'est surtout le bruit !", témoigne-t-il.