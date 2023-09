VIDÉO - Chine : les "cimetières" géants pour voitures électriques se multiplient

Encouragés par une pluie de subventions, plus de 500 nouveaux constructeurs se sont lancés dans la course. Une concurrence féroce. Pour se démarquer, le fabricant Zeekr mise tout sur des gadgets dernier cri. "Quand je monte dans la voiture, il me suffit d’appuyer sur le frein et la porte se ferme automatiquement. C’est une option super cool", montre Hu Xiaomi, concessionnaire automobile Zeek. Les clients sont toujours plus exigeants. "Avant, les gens changeaient de voiture tous les dix ans, mais aujourd’hui, c’est tous les cinq, six ans. Comme ils changeraient de téléphone", poursuit Hu.