VIDÉO - Chine : quand l'épicerie du coin est située à 120 mètres du sol

Il vaut mieux être bien chaussé pour cette expérience. Sur le papier, rien d'exceptionnel, il s'agit seulement de faire les courses. Sauf que l'épicerie la plus proche se trouve à 120 mètres de hauteur, accrochée à flanc de falaise.

Perchée à 120 mètres de haut... Voici l'épicerie la moins accessible du monde, que vous pouvez découvrir dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Elle est accrochée à une falaise, au beau milieu du Parc Shiniuzhai, dans le centre-est de la Chine. Seriez-vous tenté de déguster une glace, en équilibre ? Pour faire ses courses là-haut, Il vaut mieux s'armer de courage, et surtout ne pas être trop pressé.

Épicier haut-perché

Avant d'accueillir les premiers clients, comme dans tout magasin, il faut acheminer la marchandise dans les rayons. La méthode sur place : un simple sac à dos et un bon porteur. Liu Muhui a commencé cette activité il y a six ans. Ancien instructeur en escalade, il est désormais le vendeur le plus haut-perché du monde. Chaque matin, il doit emprunter un périlleux chemin pour atteindre son lieu de travail. Ne lui parlez pas de vertige, il est ici dans son élément, subjugué par le décor exceptionnel qui l'environne.

Avant de pouvoir admirer la vue, il faut s'équiper. Casque et baudrier sont obligatoires. Nos équipes se sont prêté au jeu, avec une première étape de taille, les ponts suspendus à plus de cinquante mètres au-dessus du sol. Pour atteindre l'épicerie, il faut ensuite monter sur des structures de fer fixées à la paroi par de la colle.

