VIDÉO - Chine : une impressionnante tornade balaie l'est du pays et fait 10 morts

Les images que montre la vidéo du JT de TF1 ci-dessus sont saisissantes. Une tornade dans l'est de la Chine a fait dix morts et plusieurs blessés grave, ont annoncé ce mercredi les médias d'État. "Mardi après-midi, une puissante tornade a frappé Suqian, dans la province du Jiangsu, entraînant des pertes humaines et matérielles dans certaines zones", a indiqué la chaîne CCTV.

137 maisons ont été détruites et plus de 5.500 personnes ont été touchées par la catastrophe, selon la même source. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par le Quotidien du Peuple montrent des vents violents et des débris qui volent au-dessus d'immeubles d'habitation, ainsi qu'une rue jonchée d'enseignes et d'autres objets.