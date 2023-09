VIDÉO - "Comme si c'était la fin du monde" : des habitants racontent le séisme au Maroc

De nombreux habitants de la ville ocre et des touristes ont dû se réfugier sur la place Jemaa el-Fna, et ont dormi à même le sol, parfois sans couverture. À Casablanca aussi, pourtant à plus de 250 kilomètres au nord de l'épicentre, le tremblement a été destructeur. "J'avais du mal à croire" que l'épicentre était aussi loin tant la secousse était forte, témoigne un habitant. "Vu la force de la secousse, je me suis précipité dans la chambre de mon fils qui a trois ans, je l’ai protégé. Quand j’ai vu que ça commençait à durer, à s’intensifier de plus en plus, avec ma femme on est sortis", raconte-t-il.