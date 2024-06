Le roi Charles III est actuellement en France pour assister à une cérémonie, ce jeudi 6 juin, au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, en Normandie. Il a pris la parole, s'exprimant à certains moments en français, afin de saluer le "courage et les sacrifices incroyables des hommes et des femmes de la résistance française".

Il s'est exprimé, feuille à la main, en tenue militaire. Le roi Charles III, qui est commandant en chef des forces armées du Royaume-Uni et a servi dans la marine et l'armée de l'air, est actuellement en France, notamment pour assister ce jeudi à une cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, en Normandie, dans le cadre des commémorations du Débarquement. "Il y a 80 ans, le jour J, le 6 juin 1944, nos nations et celles qui se tenaient à nos côtés étaient confrontées à ce que mon grand-père, le roi George VI, disait être le test suprême", a-t-il affirmé lors de son discours.

Un nombre inimaginable de civils français sont morts dans cette bataille commune pour la liberté. Le roi Charles lll

"Quelle chance avait l'ensemble du monde libre qu'une génération d'hommes et de femmes au Royaume-Uni et dans d'autres nations des Alliés, n'aient pas failli au moment de se soumettre à ce test", a-t-il poursuivi. Le roi Charles III a commencé à parler en français, évoquant "le nombre inimaginable de civils français qui sont morts dans cette bataille commune pour la liberté".

"Alors que les Alliés se battaient dans le nord-ouest de la France pour s'assurer une victoire finale, nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et aux sacrifices incroyables des hommes et des femmes de la résistance française, ainsi qu'aux nombreux civils qui fournirent des renseignements essentiels", a insisté Charles III devant des milliers de personnes.

Plusieurs témoignages ont également été lus lors de cette cérémonie. Une minute de silence a été respectée et plusieurs enfants ont exprimé sur scène leur reconnaissance aux vétérans britanniques. "La chaleur et la générosité de l'accueil réservé aux vétérans du Débarquement par les Normands constitue l'aspect le plus émouvant et le plus mémorable de ces commémorations", a ajouté le souverain.

Il s'agit de la première visite à l'étranger du monarque depuis l'annonce de son cancer, sur lequel le palais de Buckingham n'a pas donné plus de détails. Son épouse, la reine Camilla, est également présente. Mercredi, le roi Charles a présidé les commémorations du Débarquement allié en Normandie, entouré de représentants politiques, d'anciens combattants et de membres de la famille royale à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre.