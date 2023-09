VIDÉO - Comment des hackers ont paralysé des hôtels et casinos de Las Vegas pendant une semaine

La situation dure depuis le dimanche 10 septembre et n'est toujours pas complètement résolue une semaine plus tard. À Las Vegas, tout le système informatique de plusieurs hôtels et casinos a été piraté, rendant la plupart des services inutilisables.

Sur les images filmées par les clients et les employés, on peut lire "Temporairement indisponible" sur toutes les machines des casinos. Au Bellagio, l'un des hôtels du groupe MGM Resorts qui en compte onze autres à Las Vegas, une vidéo montre des dizaines de clients faire la queue pour la réception. "Tous les employés sont venus aider à l’accueil. Ils distribuent même des verres de vin aux gens dans la file", commente la personne qui filme.

Des clients ont dû patienter plusieurs heures avant de pouvoir se faire enregistrer. La cyberattaque n'a pas seulement concerné les machines des casinos, mais aussi les cartes magnétiques des chambres et les ascenseurs. De nombreux clients ont annulé leur séjour : "Rien ne fonctionnait. Les machines ne prenaient même plus nos tickets. C'était la pagaille", décrit l'un d'eux.