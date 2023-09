VIDÉO - Conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan : que se passe-t-il dans l'enclave du Haut-Karabakh ?

Selon Erevan, la capitale arménienne, les combats ont fait au moins 32 morts et plus de 200 blessés. Environ 7.000 habitants ont été évacués. L'Azerbaïdjan a quant à lui rapporté que deux civils avaient péri dans les zones sous son contrôle. Une équipe de TF1 a échangé avec une habitante, terrée chez elle : "Ils n'ont pas arrêté de nous bombarder pendant plus de 24 heures, même la nuit, ils ont même bombardé des infrastructures, ils ont tué des civils et des enfants", raconte-t-elle la voix tremblante.