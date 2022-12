VIDÉO - Crèche de Noël : à Naples, la folie des santons

À Naples, la crèche est bien plus qu’une tradition. Les santonniers ont même leur rue, la Via San Gregorio Armeno. Tout au long de l’année, le roi de la figurine y façonne des petits personnages articulés. Marco l’a appris de son père, qui lui-même, l’avait appris du sien, nous explique-t-il. Dans son établissement, on ne rigole pas avec les santons : fabriquer un personnage est un acte physique et précis.