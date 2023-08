"D'habitude, ils mettent la sirène pour nous prévenir" : les rescapés des incendies d'Hawaï dénoncent les autorités

Jordan Chee, un habitant sinistré, a été autorisé à revenir à Lahaina. Notre équipe a pu le suivre, alors qu'il découvre ce qu'il reste de sa maison. "C'était le hall d'entrée", montre-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus, "il y avait un escalier qui montait vers trois chambres". Il ne subsiste de sa demeure que des murs calcinés et des gravats, l'escalier et les chambres ont disparu. Lui et sa famille ont tout juste eu le temps de s'échapper avant l'arrivée des flammes.