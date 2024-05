Comment les 27 pays membres de l'UE se défendent-ils face aux menaces ? Notamment en finançant des projets d'armement pour assurer la défense du continent. Le 20H de TF1 vous en présente plusieurs.

Sur les images du reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, découvrez le blindé du futur, un prototype qui peut être piloté à distance. Onze pays européens participent à ce projet. Le véhicule est assemblé en Île-de-France, avec le soutien de subventions européennes. "La Commission européenne a aujourd'hui une action déterminante qui aide à compléter et à accélérer la recherche-développement", explique Bertrand Boyard, conseiller spécial du président d'Arquus, une entreprise française spécialisée dans les véhicules militaires.

L'Europe finance aussi en partie une dizaine d'autres blindés qui équiperont l'armée ukrainienne dès l'été prochain. Arquus, qui compte 1200 salariés, prépare l'avenir avec un projet de drone terrestre qui deviendra un jour un lance-missiles, et que vous pouvez également découvrir dans le reportage de TF1.

"On n'a pas vraiment une dimension 'armée européenne' mais on est subventionné pour pouvoir y répondre le jour où une armée européenne existera", développe Jean-Baptiste Leraitre, chef de programme véhicules robotisés.

Le financement de ces projets provient du Fonds européen de la défense, qui est doté de 8 milliards d'euros sur six ans. Il aide des centaines d'entreprises en Europe.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays de l'Union européenne ont augmenté leurs dépenses militaires. Elles atteignent aujourd'hui 270 milliards d'euros par an. Sur le papier, l'UE est puissante car elle dispose de 3900 chars de combat et 1700 avions de chasse. Mais pour un budget quatre fois inférieur, la Russie, elle, dispose de 6000 chars de combat et 1500 avions de chasse.

Moscou bénéficie de salaires beaucoup plus bas et des stocks militaires de l'Union soviétique. L'Europe, elle, vient de relancer son projet de char d'assaut unique, mais il ne sera disponible qu'en 2040.

L'Europe peine à augmenter sa production

Pour se réarmer plus vite face à la Russie, des pays comme la Pologne sont allés chercher ailleurs. "Malheureusement, on voit qu'en 2022 par exemple, 68% des armes achetées par les Européens l'ont été à l'extérieur de l'Union européenne : des États-Unis en grande partie, mais aussi de la Corée du Sud et d'Israël", souligne Rym Momtaz, experte en défense européenne à l'IISS (International Institute for Strategic Studies).

Le Vieux continent aspire à produire plus vite et à devenir indépendant sur le plan de son armement. Mais l'objectif n'est pas si facile à atteindre : au printemps 2023, l'Union européenne promettait de fournir un million d'obus à l'Ukraine en un an. Une promesse qui s'est avérée trop ambitieuse, puisque 500.000 munitions seulement ont été livrées à ce jour.

"Les estimations sont entre trois et cinq ans pour se remettre à niveau, mais même en se remettant à niveau, on ne serait pas forcément au niveau de la production des Russes, qui est à peu près de trois millions d'obus, si les estimations sont correctes", analyse Elizabeth Sheppard Sellam, experte défense et sécurité à l'Université de Tours.

Enfin, il existe un autre budget européen pour les urgences sécuritaires. Il vient d'être triplé et atteint 17 milliards d'euros sur six ans. Sur cette somme, les deux tiers sont destinés à l'Ukraine. Le dernier tiers sert à d'autres missions, comme l'intervention en mer Rouge destinée à protéger les navires commerciaux, à laquelle la France participe.