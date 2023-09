VIDÉO - Déluge en Espagne : une personne décédée et deux autres portées disparues

Même scène, plus à l'Est à Alcanar, dans la province de Tarragone. Là aussi, l'eau a tout emporté. Un touriste en provenance de Barcelone raconte sa nuit d'horreur. "On a été réveillés par l'eau qui s’infiltrait dans notre appartement au deuxième étage. On a regardé par la fenêtre, il n'y avait plus de rue, mais une rivière déchaînée", rapporte-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.