VIDÉO - Fonte des glaciers : les images choc de maisons s'effondrant dans l’eau en Alaska

Les habitants n'ont rien pu faire pour sauver cette maison, tombée presque intégralement dans la rivière. Un peu plus loin, c'est une terrasse qui s'est effondrée dans le torrent, comme le montre la vidéo de TF1 ci-dessus. Depuis samedi, Juneau, la capitale de l'Alaska, subit des inondations record. Aucune victime n'est à signaler, mais plusieurs habitations ont été détruites et une partie de la ville s'est retrouvée sous les eaux. "On aurait dit une éruption volcanique dans notre jardin. Il a été complètement submergé", confie une habitante.