VIDÉO - Distributeurs fous : les clients de la Bank of Ireland ont cru avoir gagné le jackpot

Utiliser de l’argent qui n’est pas à vous peut être considéré comme une fraude. Et avec 169 agences réparties dans toute l’Irlande, son ampleur test potentiellement immense. Mais la Bank of Ireland affirme aujourd’hui que le bug est réparé, et que les clients seront, quoi qu’il arrive, débités. "Nous nous excusons sincèrement pour les perturbations occasionnées par cette panne. (...) Nous savons que nous avons failli au niveau de service que nos clients attendent de nous", a déclaré l’institution monétaire. Quel montant a été illégalement retiré ? La banque n’a pas souhaité communiquer.