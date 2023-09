VIDÉO - Donald Trump met en scène ses déboires judiciaires pour financer ses frais de justice

En à peine une semaine, 36.000 tee-shirts, 24.000 mugs et 9.000 posters ont déjà été vendus, et les commandes continuent d'affluer. Le business du "mugshot" se porte bien, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. À longueur d'interview, l'ancien président américain se présente comme la victime d'une cabale menée par le camp Biden, et parvient à tirer profit de chacun de ses passages au tribunal. Sur les réseaux sociaux, les militants en redemandent, et les sondages en vue des primaires républicaines montrent que son image est intacte auprès de sa base.