VIDÉO - Drive-in aux États-Unis : retour vers le futur !

Cliché de la culture américaine, le drive-in, ce cinéma en plein air, était incontournable dans les années 60. Ces lieux ont ensuite quasiment disparu avant de renaître tels des phœnix. Une formule finalement très adaptée à notre XXIᵉ siècle.

Au cœur des plaines du Nebraska, tout à côté des champs de maïs, l'écran se dresse fièrement, tel un vestige de l'Amérique des années 50. Pourtant, il est l'un des tous derniers drive-in à voir le jour aux États-Unis. En Californie, faute de spectateurs, un cinéma en plein air avait fermé dans les années 1990, les propriétaires avaient préféré investir dans un multiplex en intérieur. Ils ont finalement relancé récemment les séances en extérieur.

Les drive-in ont passé quelques années difficiles : 4151 à travers le pays en 1958, moins de 300 aujourd'hui. Mais pour la première fois depuis longtemps, les chiffres se stabilisent en raison de la nostalgie d'une certaine Amérique et de la pandémie aussi. Et leur avenir s'annonce même radieux. La marque de véhicules électriques Tesla construit actuellement, à Los Angeles, son tout premier drive-in, histoire de recharger les batteries tout en regardant des films.

En attendant, les Américains redécouvrent le confort très singulier du cinéma en plein air. Les uns s'installent façon camping, avec une chaise pliante et un pique-nique. Les autres s'affalent dans le coffre du véhicule ou sur la plateforme du pick-up, ou , plus intime, à l'abri des regards dans la voiture.