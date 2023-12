VIDÉO - Du fruit aux fibres, le business de l'ananas aux Philippines

Aux Philippines, le plus gros producteur mondial d'ananas, la culture de ce fruit fait vivre plus de deux millions de personnes. Mais c'est aussi un défi pour l'environnement. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place.

Ni sur un arbre, ni tout à fait au sol, c'est au cœur des plantes que l'ananas prend vie. Il trône en roi, protégé par de grandes feuilles piquantes de 1,20 mètre. Dans des plantations au sud des Philippines, les cultivateurs s'y faufilent pour les récolter à la main. "On enfile un jean sur nos bras pour se protéger des feuilles", montre l'un d'eux.

D'apparence féroce, le fruit renferme un soleil sucré. Pour atteindre sa perfection de saveur, celui qu'on surnomme "le roi des fruits" prend tout son temps : 18 mois.

Les feuilles de l'ananas sont transformées en fibres

Ce sont les colons espagnols qui introduisent l'ananas, originaire d'Amérique du Sud, aux Philippines au XVIe siècle. Les Philippins sont aujourd'hui les plus grands mangeurs d'ananas au monde, et l'archipel n'exporte que 20% de sa production vers l'étranger, en Chine, en Corée ou au Moyen-Orient. Deuxième exportateur mondial et premier producteur, les Philippines produisent plus de 3 millions de tonnes d'ananas chaque année, mais surtout, presque autant de déchets végétaux.

Alors, des professionnels achètent des plants d'ananas aux agriculteurs pour en extraire les fibres. En une journée, Jayson Fontanosa, de l'entreprise Pilipinya Agercolo, peut recycler une tonne de feuilles, comme le reportage le reportage de TF1 visible en tête de cet article. Les fibres sont ensuite exportées en Europe, où elles sont tissées en vêtement ou transformées en papier, en gobelet ou en cuir vegan. Le jeune entrepreneur développe même une alternative au plastique. Et que vaut l'ananas en termes de gastronomie ? La suite dans notre vidéo.