VIDÉO - Économie de guerre : comment l'Europe pourrait-elle fournir plus de munitions à l'Ukraine ?

Les Européens multiplient ces derniers jours les déclarations de soutien et les grandes rencontres internationales. L’aide militaire apportée à Kiev est très insuffisante, face à une armée russe désormais mieux approvisionnée par l'arrière. Comment la France et les Occidentaux peuvent-ils livrer davantage de munitions ?

La France, l’Allemagne, et la Pologne, se sont réunis ce vendredi 15 mars, après-midi. Les trois dirigeants ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine, et ont annoncé une nouvelle coalition. Mais l'Europe peine à tenir ses promesses. Un million d’obus d’artillerie auraient déjà dû être livrés, mais aujourd'hui, on est loin du compte. Alors, est-il possible de produire plus en France ? C'est la question qui est posée dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

10.000 obus tirés par jour

Les usines et forges françaises ont déjà augmenté leur capacité de production. Elle était de 60.000 en 2021, elle est passée à 100.000 en 2024. Ce qui reste largement insuffisant, les Ukrainiens tirant jusqu’à 10.000 obus par jour. Les industriels français font face à plusieurs problèmes : des pénuries de matières premières et des moyens de production vieillissants, et mal entretenus.

Alors l’Europe envisagerait d'acheter des obus d’artillerie à l’étranger : 800 000 obus auraient été identifiés comme disponibles et accessibles, à travers le monde. L'Union européenne prévoit un budget spécifique pour en acquérir un maximum. Les alliés européens pourraient aussi fabriquer des obus directement en Ukraine, les Allemands vont construire quatre usines d’armement, la France pourrait en faire autant. Pour des raisons stratégiques, aucune information n'est, à ce jour, communiquée.