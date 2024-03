VIDÉO - Présidentielle en Russie : pourquoi Vladimir Poutine vise 80% des voix

Sans surprise, Vladimir Poutine sera réélu ce dimanche pour un cinquième mandat à la tête de la Russie. Reste à savoir avec quel score : le chef d'État souhaiterait faire mieux qu'il y a six ans. Ses équipes viseraient 80% des suffrages.

Une réélection, mais avec quel pourcentage des voix ? C'est la seule question qui se pose ce weekend en Russie où, sans surprise, Vladimir Poutine va s'offrir un cinquième mandat. Le maitre du Kremlin s'est d'ailleurs fixé un objectif : rafler quatre cinquièmes des voix.

"L'objectif est simple : franchir le seuil des 80%", avait en effet reconnu l'été dernier sa garde rapprochée auprès du site d'investigation Medusa. Déjà, à l'automne 2022, l'équipe chargée du suivi de la politique intérieure au sein du Kremlin avait martelé sa volonté d'obtenir un "résultat record". En clair : un chiffre supérieur à celui enregistré en 2018.

Une opposition réduite à néant

Lors de son élection pour un quatrième mandat, Vladimir Poutine avait en effet obtenu 76,7% des voix. Six ans plus tard, la perspective de voir le chef d'État grignoter environ 3% de plus semble plus que probable. Il faut dire que les autorités ont mis toutes les chances de leur côté. Le président sortant fait face à trois candidats sans envergure (et validés par une commission officielle) qui ne s'opposent ni à l'offensive en Ukraine, ni à la répression qui a éradiqué toute opposition et a culminé avec la mort en prison, mi-février, du principal opposant, Alexeï Navalny. Ils étaient 7 en 2018, et 5 en 2012.

Le gouvernement russe a également innové cette année en développant le vote par bulletin électronique. Une solution qui permettrait au Kremlin, selon ses détracteurs, d'avoir le dernier mot sur les résultats.

La victoire de Vladimir Poutine doit lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. Grâce à une révision constitutionnelle de 2020, il pourra se représenter et rester jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. L'occasion de viser 84% des voix ?