VIDÉO - Emmanuel Macron en Chine : contrats, diplomatie... Les coulisses d'un voyage stratégique

Pas un faux pas, pas une fausse note et une cérémonie pour le moins martial. Jeudi 6 avril, aux portes de la Cité interdite à Pékin, même La Marseillaise était rythmée par 21 coups de canon. Pour ses retrouvailles avec Emmanuel Macron, le président Xi Jinping voulait mettre en scène une relation apaisée. Mais dès la première discussion, la guerre en Ukraine s'invite au menu. Et le chef de l’État espère convaincre la Chine de jouer les médiateurs : "je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations".