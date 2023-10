VIDÉO - "Je suis terrifiée" : en Israël, le choc et la sidération après les attaques sans précédent du Hamas

"Les militants du Hamas ont réussi à rentrer sur le territoire israélien. Ils n'ont pas été délogés du tout par l'armée israélienne". Samedi après-midi, la police et l'armée se battaient "encore pas à pas dans certaines villes", rapporte le journaliste indépendant Nicolas Rouger pour le 20H de TF1. "C'est incroyable. C'est une sidération totale", ajoute-t-il.

Ces attaques, qui ont fait au moins 200 morts, ont donné lieu à des images et des scènes d'une rare violence. Civils tués par balles ou fauchés en pleine rue... Le traumatisme est renforcé par les vidéos que le Hamas diffuse abondamment sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Sur certaines, on y voit des brigades armées prendre en otage des civils et des soldats.

Plus d'un millier de personnes ont également été blessées par ces attaques palestiniennes. Pour une partie d'entre eux, il s'agit de jeunes présents à une manifestation culturelle non loin de la bande de Gaza, le festival de musique Shemini Atzeret.