VIDÉO - Enfants secourus dans la jungle colombienne : les dessous du sauvetage

Ils ont passé 40 jours à manger de la farine, puis des fruits de la forêt. Leurs premiers mots aux sauveteurs : "On a très faim. Maman est morte". Cette dernière aurait tenu quatre jours avant de mourir. S’ils ont survécu, c’est grâce à la plus âgée du groupe. Leslie, treize ans, a eu le réflexe de récupérer tout ce qu’elle a pu dans les débris de l’avion. Son geste suscite l'admiration des sauveteurs : "Elle avait pris une bâche pour faire une tente, une serviette, le matériel de camping, des bouteilles de soda, une torche et deux téléphones portables avec lesquels ils se distrayaient la nuit", décrit Henry Guerero, membre des opérations de sauvetage.