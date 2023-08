VIDÉO - Espagne : les terribles images de l'incendie "hors de contrôle" dans les Canaries

À présent, les flammes se propagent vers le Nord. Elles menacent désormais les habitants ainsi que les vacanciers. Une équipe de TF1 a pu joindre des touristes français sur place. "On est très inquiets. On n'a pas dormi cette nuit" ; "On n'a pas mal de retombées de cendres partout sur les voitures, sur les balcons, les alentours de l'hôtel...", rapportent-ils.

Toutes les routes menant au Nord-Est de l'île ont été fermées par l'Autorité. Les deux prochains jours s'annoncent cruciaux, car les températures vont redescendre avant d'augmenter à nouveau dès dimanche.