VIDÉO - Espagne : une sécheresse inédite bouleverse le quotidien des habitants de Catalogne

En Espagne, la Catalogne a été placée jeudi 1ᵉʳ février en état d'urgence en raison d'une sécheresse inédite qui dure depuis plus de trois ans. La vie quotidienne des 6 millions d'habitants s'en trouve bouleversée, avec de sévères restrictions. Ainsi, chacun ne dispose plus que de 200 litres d'eau par jour.

Barcelone et sa périphérie manquent d'eau. À tel point qu'ils ont été placés jeudi 1ᵉʳ février en état "d'urgence". En cause : la sécheresse historique qui touche cette région d'Espagne, où les réserves d'eau ont atteint un niveau critique. C'est du jamais vu en plus d'un siècle. À titre d'exemple, en plein cœur de la ville, le plus grand parc est totalement asséché en plein hiver. "On est assises sur de la terre, alors que ça devrait être de la pelouse bien verte", regrette une jeune femme dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Sa voisine renchérit : "Ce parc est très joli d'habitude, ça me fait de la peine de le voir comme ça".

"Éviter le pire"

Cette décision, annoncée par le président du gouvernement régional catalan, Pere Aragonès, va se traduire par de nouvelles restrictions pour près de six millions d'habitants, qui doivent désormais réduire leur consommation à 200 litres d'eau par jour.

Estrella Rosales, une habitante de Barcelone, fait tout pour économiser la moindre goutte. "On récupère l'eau de la vaisselle et on l'utilise dans les toilettes. Si on fait tous attention, à notre niveau, on peut peut-être éviter le pire", assure-t-elle. Le secteur touristique est également visé par ces restrictions, avec le remplissage des piscines interdit pour les hôtels. Les bateaux de croisière, eux, n'ont plus accès à l'eau du port barcelonais.

Il faut dire que l'un des principaux réservoirs de la région est presque à sec après trois ans de sécheresse. Les agriculteurs de la zone en état d'urgence doivent réduire drastiquement l'irrigation, à hauteur de 80%. Une contrainte intenable pour Vicenç Pont, maraîcher, dont la récolte de poireaux pourrait bien être la dernière de l'année. "Avec les restrictions, je ne peux pas semer. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je fais ce travail depuis 30 ans, la même chose tous les ans. Ça me fait mal de me dire que je n'aurai plus de travail dans deux mois", déplore-t-il.

Si le niveau des réserves continue de baisser, les autorités mettront en place des restrictions encore plus sévères, comme la fermeture des douches dans les salles de sport ou l'interdiction totale de l'arrosage des jardins publics. Et si la situation ne s'améliore pas dans les prochains mois, la Catalogne envisage de recevoir de l'eau par bateau, notamment depuis Marseille. Le port industriel vient d'être aménagé, il est désormais prêt à recevoir des bateaux-citernes.