VIDÉO - Seychelles : les images de l'énorme déflagration dans un entrepôt d'explosifs

L'état d'urgence est déclaré aux Seychelles après une explosion qui a fait au moins 66 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet archipel très touristique de l'océan Indien fait en même temps face à des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Le JT de TF1 vous montre les images.

Un cratère de plusieurs mètres de profondeur. La vidéo du JT de TF1 ci-dessus vous montre le lieu où la déflagration s'est produite. Tout autour, une zone totalement dévastée, des arbres couchés, et des bâtiments réduits à l'état de confettis. L'explosion a eu lieu en fin de nuit dans une entreprise, CCCL, qui abrite des explosifs.

Nous sommes dans la zone industrielle Providence, au nord-ouest de l'île de Mahé, la plus grande des Seychelles. Cette déflagration, énorme, a été filmée par un vidéaste amateur et des caméras de surveillance. Résultat : des dizaines de baies vitrées à terre, et des habitants apeurés qui tentent de comprendre. "Les fenêtres et les portes se sont mises à trembler en quelques secondes, raconte l'un d'eux dans notre vidéo. J'avais peur et je me suis posé la question : est-ce c'est un tremblement de terre ?"

Depuis l'aube, l'ordre a été donné aux habitants de rester confinés chez eux. "C'est seulement pour aujourd'hui, car on doit faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé. S'il y a des gens qui sortent, il y aura un blocage de trafic énorme et on ne pourra pas donner suffisamment de temps aux policiers", explique Vidya Gappy, journaliste locale. Face à ce désastre, l'état d'urgence a été déclaré, les écoles fermées et les déplacements strictement encadrés.

L'archipel des Seychelles, connu pour ses plages paradisiaques, doit également faire face à des inondations, qui ont fait au moins deux morts. Depuis plusieurs semaines, des pluies torrentielles s'abattent sur le pays.