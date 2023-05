VIDÉO - États-Unis : 60% des employés ne sont jamais retournés au bureau après le Covid

Tout cela pourrait prêter à sourire si ce n’était pas un vrai problème aux États-Unis. Après avoir goûté aux joies du télétravail pendant le Covid, 60% des employés ne sont jamais retournés au bureau. Ils n’en ont pas envie. Trois Américains sur dix se disent même prêts à démissionner si on leur enlevait la possibilité de télétravailler. "Les gens ont dit à leur chef ‘je suis tout aussi productif de chez moi. Pourquoi veux-tu que je revienne au bureau ? T’as pas vraiment besoin de me voir. Tu ne viens pas me saluer quand je suis là’", explique Patrick Malone, professeur à l'American University.

Les bureaux se vident. Les quartiers d’affaires américains perdent leur dynamisme. Les commerces ferment faute de clients pendant la pause déjeuner. "On dirait une ville fantôme. Les deux tiers des gens ont disparu", affirme un homme. "C’est vraiment plus calme qu’avant, il y a moins de gens. La circulation est bien meilleure mais c’est un peu bizarre", poursuit un autre.