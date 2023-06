VIDÉO - États-Unis : ces entreprises construisent leurs propres logements pour attirer les salariés

Dans ce nouveau lotissement, presque toutes les maisons vont être cédées à des salariés de la même entreprise. Le but du patron est de soutenir le développement de sa société. "On espère que ça va rendre nos salariés fidèles et que ça va nous permettre d'en attirer de nouveaux", explique Ron Walker, l'un des dirigeants de l'entreprise.

Innovant ? Pas tant que ça. Car il s'agit en fait du grand retour des cités ouvrières, ces habitations, qui dans le passé, chez nous en France, étaient destinées à héberger les travailleurs non loin de leurs usines.