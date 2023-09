VIDÉO - États-Unis : comment New York s’affaisse sous le poids de ses gratte-ciels

L'étude établit que New York s’affaisse en moyenne de un à deux millimètres par an, et jusqu'à cinq millimètres dans les quartiers les plus menacés, comme ceux de Manhattan. Il est difficile de montrer cet imperceptible affaissement, à part avec la tour que l'on voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article : elle penche déjà de huit centimètres vers son côté nord. Seuls sont préservés les bâtiments construits sur de la roche. Mais les sous-sols de New York en comptent peu, il s'agit souvent de remblais, ou d'anciens marais asséchés.