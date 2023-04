VIDÉO - Inculpé dans trois affaires, Donald Trump contre-attaque

Donald Trump, lui, est parti prendre son avion privé dès la fin de l'audience. Direction son domicile en Floride, où il avait réservé sa première déclaration à ses fidèles supporters : "Même des gens qui ne m'aiment pas beaucoup disent que ce n'est pas bien. C'est une insulte à la nation et le monde entier se moque de nous", assurait l'ancien locataire de la Maison Blanche.

Une allocution de 30 minutes dans laquelle l'ancien président se posait en victime d'un règlement de comptes politique et qui a été très suivie par ses supporters devant sa propriété. "Plus le camp d'en face l'attaque, plus ses chances augmentent d'être notre prochain président", croyait savoir une femme acquise à la cause de Donald Trump, dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article.