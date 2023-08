VIDÉO - Etats-Unis : l'acte héroïque d'un livreur face à une voiture en flammes

La scène, à peine croyable, est filmée par le caméraman d'une chaîne de télévision locale qui passait par cette route de San Diego (Californie). Arrivé sur place, il aperçoit un livreur FedEx en train d'éloigner, à bout de bras, un conducteur blessé d'un véhicule en flammes. "Il a tellement de chance d'être en vie, la vache !", entend-on dire le sauveteur lorsqu'il revient, avec flegme, inspecter l'intérieur du véhicule. En son sein, il n'y a plus personne, et heureusement, car quelques secondes plus tard, alors que le livreur donne une interview devant elle, la voiture s'embrase totalement. Et à l'arrivée des secours sur place, deux explosions consécutives retentissent.