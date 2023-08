VIDÉO - "On n'a plus de maison, plus rien" : le difficile retour des Hawaïens après les incendies

Des patrouilles de police surveillent les lieux par crainte des pillages. Le centre historique, lui, est toujours inaccessible, bouclé par la garde nationale. Sur les hauteurs de la ville, nous rencontrons un sinistré qui nous montre l'immeuble dans lequel il habitait. "Si vous regardez juste en face, c'est là qu'il y avait mon appartement. Maintenant, il n'y a plus rien", déplore-t-il, avant de rester sans voix devant ce paysage défiguré par les flammes. Il ajoute toutefois : "Je n'étais pas prêt à voir ça. Vous savez, c'était ma vie." Désormais, il n'habite "nulle part". "On n'a pas de maison, on n'a plus rien."