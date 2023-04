VIDÉO - États-Unis : les images des nouvelles tornades meurtrières

Pour se protéger, les employés de ce restaurant, par exemple, se sont réfugiés dans la chambre froide. "Ma priorité était de mettre l'équipe à l'abri. Donc j'ai regroupé tout le monde dans le frigo", témoigne la responsable. Un peu plus loin, une maison de retraite a été entièrement détruite. Ses résidents attendent dehors. "Les fenêtres ont été cassées, il y a de l'eau dans le bâtiment, alors on attend une équipe de premiers secours et un bus pour nous aider à évacuer. Nous avons prévenu les familles", raconte une responsable.