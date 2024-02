VIDÉO - Villas dans le vide, lac formé dans la Vallée de la mort : les images folles des intempéries en Californie

En Californie, plusieurs glissements de terrains menacent de faire tomber des maisons dans le vide. Dans la vallée de la Mort, un des points les plus arides du monde, un lac s'est formé. En cause ? Les très fortes précipitations connues ces derniers mois dans la région. Le 20H de TF1 vous fait découvrir ces images impressionnantes.

Ces trois maisons étaient construites très près de la falaise. Mais un récent glissement de terrain a laissé ces habitations californiennes encore plus près du vide, comme suspendues à l'aplomb du Pacifique. Il n'y a pas eu de blessés, selon la municipalité de Dana Point, au sud de Los Angeles, ni de risques structurels. Mais ces villas, estimées à plus de 10 millions d'euros chacune, ont perdu de leur superbe et de leur valeur immobilière.

"Je serais très anxieux si je vivais là"

"Je suis venu ici pour voir ce qu'il se passait, explique un passant dans le sujet vidéo du 20H à retrouver en tête de cet article. Je peux vous dire que je serais très anxieux si je vivais là." Cette érosion soudaine est la conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région ces dernières semaines. "Plusieurs tempêtes ont érodé nos plages ces derniers temps", souligne Adam Young, océanographe à l'université de San Diego. "Ensuite, on a eu un épisode pluvieux majeur, ce qui a conduit à ce glissement de terrain."

Au total, il y a eu 562 glissements de terrain ou coulées de boue rien que dans le comté de Los Angeles, depuis le début de l'année. Il faut dire que sur la période 2023-2024, la région a reçu 200 mm de pluie en plus par rapport à sa moyenne de précipitations habituelle. Des chiffres records, sur des sols déjà saturés et donc fragiles. Voilà qui explique pourquoi de nombreuses maisons se retrouvent à moitié dans le vide, comme on le voit ci-dessous à Isla Vita, au nord de la mégalopole californienne.

Certaines maisons souffrent de l'érosion, comme ici à Los Angeles (Californie). - TF1

Plus loin dans l'est de l'État, les pluies torrentielles ont eu un autre effet, plus inattendu encore. Dans la très désertique Vallée de la Mort, un lac temporaire s'est formé. Cette région, l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète, a reçu ces six derniers mois douze centimètres de précipitations, soit six fois plus que la normale. "Ici, il n'y a rien pour absorber l'eau", remarque Abigail Wines, ranger au parc national de la vallée de la Mort. "Donc quand il pleut, l'eau coule le long des montagnes pour s'accumuler au point le plus bas, juste ici." Les touristes se pressent déjà pour profiter du phénomène, avant qu'il ne s'évapore, certains allant même jusqu'à faire du canoé sur ce lac insolite.