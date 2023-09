VIDÉO - Évasion spectaculaire aux États-Unis : chasse à l'homme pour retrouver le criminel acrobate

Les habitants de la région vivent dans l'inquiétude. "Au début, on n'osait même plus sortir de chez nous. Je n'habite qu'à 3 km de la prison et le bruit des hélicoptères, c'est très stressant", témoigne une femme. Mais les recherches sont difficiles, car la zone est escarpée et boisée. Des barrages filtrants ont donc été mis en place autour d'une zone de sécurité. Chaque voiture qui passe doit être entièrement fouillée. Par hélicoptère, un message vocal de sa mère est diffusé au-dessus des bois pour qu'il se rende. Mais Danelo Cavalcante échappe encore aux centaines de policiers mobilisés.