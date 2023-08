VIDÉO - Explosion des vols à l'étalage aux États-Unis : "On doit placer sous clé les marchandises prisées"

Déjà fortement soumises à la concurrence du web, ces entreprises sont obligées de fermer certains magasins devenus peu rentables ou trop dangereux pour leurs employés et leurs clients. “On est obligés de renforcer la sécurité. Par exemple, en postant des agents supplémentaires. On doit même placer sous clé les marchandises les plus prisées. Maintenant, on envisage de recourir à des puces qui rendent inutilisables les objets volés”, déclare David Johnston, vice-président de National Retail Federation.

Pour éviter tout débordement, la plupart de ces enseignes exigent même de leurs employés qu’ils n’interviennent pas face à ces raids de plus en plus violents et de plus en plus nombreux.