VIDÉO - Manque d'eau : la Sicile déjà en alerte rouge sécheresse

En Sicile, le niveau des pluies n'avait pas été aussi bas depuis un siècle. Une situation difficile pour les habitants, particulièrement inquiets. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Cours d'eau désespérément vide, prairies bien maigre pour nourrir le bétail... La Sicile est en alerte rouge à la sécheresse, en plein hiver. La récolte des oranges sanguines qui fait d'ordinaire sa fierté est, cette année, décevante. Et pour cause : les fruits ne se sont pas développés normalement.

Il est difficile de vendre les oranges aux consommateurs. Résultat : près de la moitié de la récolte de l'agriculteur que nous avons rencontré partira au rebut, destinée à l'industrie. Une solution moins rémunératrice que la grande distribution.

Gerardo Diana, producteur, est très inquiet pour la saison à venir. Pour la première fois, il n'a cessé d'irriguer depuis l'été et les réserves d'eau s'épuisent. En témoignent des images satellites, prises à un an d'intervalle, et visibles dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. On y voit un lac artificiel proche de Palerme qui semble presque à sec.

Les records se succèdent en Sicile. Cela fait quinze mois consécutifs que les précipitations sont sous la normale. Résultat, les retenues d'eau sont à leur plus bas niveau. Dans 90 communes, l'eau est déjà rationnée. C'est le cas à Delia, dans la province de Castanissetta. "Ça va mal. Un jour on a de l'eau, un jour on en a pas", se plaint un homme. Un autre précise que la population "stocke l'eau dans des réservoirs pour tenir trois ou quatre jours". Un autre encore poursuit : "Ça m'inquiète surtout pour l'été."

À la faible disponibilité de l'eau, s'ajoute la vétusté des infrastructures : en Sicile, plus de 50% de l'eau captée se perd avant d'arriver dans les robinets.