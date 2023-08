VIDÉO - Australie : le mystère du bœuf aux champignons mortel

Un fait divers digne d'un roman d'Agatha Christie, qui tient depuis plusieurs jours en haleine le pays. "L’enquête va être longue, a prévenu l'inspecteur-détective Dean Martin, de la police de Victoria en Australie, à l'occasion d'une conférence de presse, dont un extrait est visible dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. "Je n’ai pas de boule de cristal, et je ne peux pas vous donner de date. Mais vous savez, les analyses toxicologiques vont prendre beaucoup de temps", a ajouté le policier. De son côté, la maîtresse de maison, Erin Patterson, a expliqué avoir acheté ces champignons dans une épicerie asiatique et assuré qu'il s'agissait d'un accident.

"Je suis anéantie à l'idée que ces champignons aient pu contribuer" à l'issue fatale, a déclaré ce lundi la mère de famille. "Je tiens à répéter que je n'avais absolument aucune raison de faire du mal à ces personnes que j'aimais", a ajouté l'Australienne. Elle avait préparé cette spécialité de la cuisine anglaise pour ses beaux-parents, Don et Gail Patterson. Erin Patterson était mariée avec leur fils Simon, mais le couple vivait séparé depuis un certain temps. Un pasteur baptiste, Ian Wilkinson, et son épouse Heather complétaient la liste des invités. Son ex-mari, invité au repas, avait lui décliné l'invitation.