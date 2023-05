VIDÉO - Cette fausse veuve éplorée a trompé l'Amérique

C'est en apparence une terrible épreuve qu'avait dû affronter Kouri Richins en mars 2022. La jeune femme avait trouvé son époux inanimé dans leur chambre, après qu'il a bu un cocktail. Invitée de la chaîne télévisée américaine ABC4 il y a quelques semaines pour évoquer le sujet et faire la promotion de son livre, elle expliquait que son "mari était décédé de manière inattendue" à l'âge de 39 ans. L'ouvrage qu'elle a écrit quelques mois plus tard, Are you with me ? (Es-tu avec moi ?), avait vocation à expliquer aux enfants la mort d'un parent. Cette maman a su toucher les lecteurs, qui ont publié de nombreux avis positifs : "C'est un des plus beaux livres pour enfant jamais écrits", "Cet ouvrage est écrit avec le cœur"...