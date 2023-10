VIDÉO - Français disparus ou pris en otages en Israël : "J'espère qu'Emmanuel Macron va tenir sa parole"

Une once d'espoir malgré l'angoisse. Après l'allocution d'Emmanuel Macron, jeudi soir, au cours de laquelle le chef de l'État a assuré que la France mettait "tout en œuvre" pour faire revenir sains et saufs les 17 ressortissants français portés disparus depuis l'attaque perpétrée samedi par le Hamas contre Israël, TF1 a pu joindre Ido Nagar, le mari de Céline Ben David Nagar, pour le faire régir à la prise de parole présidentielle.

Sans nouvelles de sa femme, qui se rendait à la rave-partie organisée près du kibboutz de Réïm, où plus de 250 personnes ont été tuées par les terroristes, le jeune homme confie au JT de 20H sa détresse. "Je vis un cauchemar, seconde après seconde. Ce n'est pas une vie", souligne ce père d'un bébé de six mois. "J'espère qu'Emmanuel Macron va tenir sa parole et que le gouvernement français va nous aider et ramener Céline à la maison."