VIDÉO - Chars, avions, soldats... La Pologne renforce son armée "pour dissuader"

À terme, la Pologne aura donc six fois plus de chars que la France. Pour comprendre l’ambition de Varsovie, rendez-vous à la direction de l’armement. L’objectif est assumé : devenir un géant militaire, la première armée de terre en Europe. "Avant tout, il s'agit de dissuader. Le but est que si l'ennemi envisage une potentielle agression, il se rende compte que c'est l'échec assuré", détaille le lieutenant-colonel Krzysztok Platek, porte-parole de l'agence de l'armement.

La menace qu'évoque l'armée polonaise plane particulièrement sur le nord du pays. Pour le comprendre, nos journalistes se sont rendus à Wegorzewo, ville située 10 km de Kaliningrad, une enclave russe au cœur de l'Europe. Là, dans une caserne, les volontaires affluent, et sont deux fois plus nombreux qu'il y a un an. Car en plus de ses achats de matériel, l'armée polonaise recrute à tour de bras.