VIDÉO - Guerre en Ukraine : dans les écoles russes, le retour des cours d'éducation militaire

Vladimir Poutine a décidé ce vendredi 1ᵉʳ décembre d'augmenter de 15% le nombre de soldats dans l'armée. Les cours d'éducation militaire seront quant à eux bientôt obligatoires dans toutes les écoles de Russie. Une équipe de TF1 s'est rendue à Belgorod, dans un établissement qui les dispense déjà.

"Vous devez vérifier s'il y a une balle dans la chambre, et ensuite vous relâchez !", lance le professeur, adossé au tableau, une arme à la main. Ce cours d’éducation militaire, encore en option dans cette école russe, sera bientôt obligatoire, comme dans tous les établissements du pays. À l’aide d’une fausse kalachnikov, cet ancien pilote de l’armée russe apprend aux collégiens et lycéens le fonctionnement d’un fusil automatique. "Je pense que les armes en général, et la kalachnikov surtout, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est important d'apprendre les règles à suivre, pour que tout se passe bien", réagit un élève.

"Si la guerre commence ici, les garçons comme nous qui savent comment fonctionne une arme pourront s'en servir", renchérit un autre, interrogé dans le reportage en tête de cet article. Vladimir Poutine a signé vendredi 1er décembre un décret ordonnant d'augmenter de 15% le nombre de soldats que compte l'armée russe, justifiant cette hausse par "l'augmentation des menaces" liées au conflit en Ukraine. Une logique que l'on retrouve également dans les établissements scolaires, avec au total 140 heures pendant l'année dédiées à cette matière.

Un cours déjà existant lors de l’Union soviétique

Un cours qui était déjà enseigné du temps de l’Union soviétique. À la fin des années 60, en URSS, toutes les filles et les garçons ont appris à l’école à tirer avec des fusils de petite calibre, ou encore à démonter et remonter une kalachnikov. En pleine guerre froide, Moscou a voulu conditionner la jeunesse en vue d'un affrontement avec l'Amérique. Dans le reportage ci-dessus, on peut voir, au sein d'un établissement de Belgorod, une cérémonie patriotique, avec levée du drapeau et hymne national. Depuis un an, toutes les écoles de Russie font de même chaque lundi, une décision de Vladimir Poutine en personne.

La guerre en Ukraine est désormais enseignée au lycée, en cours d'histoire. Depuis la rentrée de septembre, les élèves étudient avec de nouveaux manuels rédigés sous la direction d'un proche de Vladimir Poutine. "L'opération spéciale est dans le programme, à la fin, on parle du contexte des années 2020", explique une enseignante, tout en parcourant le livre.

Écrit par le pouvoir, ce récit vise à légitimer l'invasion de l'Ukraine auprès des Russes. "Dans les terres frontalières comme ici, une personne sur deux a de la famille en Ukraine. Nos relations sont compliquées, voire totalement rompues. On ne voit pas quel avenir nous aurions ensemble", poursuit la professeure. Ce tour de vis dans l'éducation militaire a suivi le déclenchement de la guerre le 24 février 2022. Le Kremlin souhaite former une jeunesse patriote, prête au combat et détournée de l'Occident.