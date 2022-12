Guerre en Ukraine : après le départ des Russes, les démineurs en première ligne

Les démineurs ont rassemblé sous un hangar les munitions et les mines qu'ils ont déjà neutralisées. De nombreuses mines anti-char, mais aussi des modèles de mines anti-personnel sophistiqués, qu'ils estiment produites par Moscou. La Russie a toujours refusé de ratifier le traité d'Ottawa interdisant les mines anti-personnel, comme les États-Unis ou la Chine.

Dans toutes les zones reprises par l'armée ukrainienne, d'abord dans la région au nord de Kiev, puis sur les fronts oriental et méridional lors de la contre-offensive de septembre, elles sont des milliers à empoisonner la vie des habitants, à freiner les déplacements, et à empêcher l'agriculture de reprendre. Si les Ukrainiens opèrent actuellement un "déminage primaire", pour dégager les accès les plus fréquentés, il faudra des années pour éliminer complètement cette menace silencieuse.