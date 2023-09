VIDÉO - Guerre en Ukraine : pourquoi Kiev multiplie les attaques en Crimée

L'objectif affiché pour Kiev : reprendre le contrôle de la mer Noire où se trouverait une trentaine de navires de guerre russes et quatre sous-marins. Ainsi, depuis un an et demi, les drones marins ukrainiens, chargés d'explosifs, harcèlent la marine russe. À leur tableau de chasse, le croiseur lance-missiles Moskva coulé en avril 2022, et la frégate Makarov, détruite un mois plus tard. Ce mois-ci, grâce à des missiles balistiques, l'Ukraine a neutralisé un navire de débarquement, le Minsk, et un sous-marin d'attaque russe.

Une nouvelle stratégie se dessine donc en Crimée. "La contre-offensive ne progresse pas aussi vite que l'Ukraine l'espérait. Il y a des critiques aux États-Unis et donc il faut montrer qu'il y a d'une part des victoires possibles, d'autre part que la Crimée n'est pas oubliée", analyse Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie.