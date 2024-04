VIDÉO - Guerre en Ukraine : le"Ratel S", le redoutable drone kamikaze des forces de Kiev

Kiev a conçu un drone kamikaze, le Ratel S, qui a rapidement acquis une importance cruciale sur le champ de bataille. Cet engin permet de transporter des explosifs pour abîmer la défense adverse. Facile à produire et peu cher, il représente un atout de taille pour l'armée ukrainienne.

Un petit drone responsable de la destruction d'un pont en passe d'être contrôlé par les Russes ? C'est en tout cas ce qu'affirme l'armée ukrainienne. Images à l'appui, Kiev assure que le pont d'Ivaniv'ske (est du pays), pas encore tout à fait contrôlé par Moscou, s'est effondré après l'intervention d'un nouvel engin kamikaze conçu par les Ukrainiens : le "Ratel S". Ce modèle est mis en service depuis quelques semaines sur le champ de bataille. Il s'agit en fait d'une petite voiture télécommandée, capable de transporter jusqu'à 20 kilogrammes d'explosifs.

Il s'agit d'un drone de technologie dite "rustique" : facile à produire et peu cher, il peut atteindre 24 kilomètres/heures sur une distance de 5 kilomètres. Son coût est estimé entre 2500 et 3000 euros pièce, bien loin des montants atteints pour acheter ou fabriquer certains autres drones ultra-modernes. Signe particulier : il peut bondir jusqu'à 25 centimètres de haut, lui permettant de franchir certains petits obstacles.

Il peut être utilisé comme une mine antichar

Le "Ratel S" est utile pour atteindre et détruire des infrastructures sans se faire détecter, du moins jusqu'au dernier moment. Il peut notamment servir de mine antichar mobile, pouvant se glisser sous des véhicules blindés adverses, puis les faire exploser. Furtive et rapide d'emploi, la machine avait été présentée pour la première fois sur les réseaux sociaux par Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la Transformation numérique, en octobre dernier. "Voici un robot kamikaze fabriqué en Ukraine qui va bientôt faire vibrer les Russes, avait-il prévenu sur son compte X. Le Ratel S transporte des mines antichars et un module de combat. (...) Le Ratel S a déjà passé avec succès les tests sur le terrain et a été mis en production en série."

Selon The Kyiv Post, le "Ratel S" tire son nom d'un animal de la famille des furets réputé pour sa férocité, et sa fabrication n'a été décidée qu'après un important travail de prospection auprès de plusieurs industriels. Les Ukrainiens se sont surtout rapprochés d'entreprises chinoises et lettones, pour acquérir ce type de drone peu onéreux, mais très efficace. Des négociations qui n'ont finalement pas porté leurs fruits. Kiev a donc décidé de concevoir lui-même ce système technologique.

Peut-il vraiment faire la différence sur le terrain ? Selon Charline Hurel, envoyée spéciale de LCI en Ukraine, il ne s'agit pas "d'un game changer" ("un changeur de donne"). Mais l'usage de cet engin reste tout de même crucial pour les troupes de Volodymyr Zelensky. "C'est en effet une révolution et un outil technologique extrêmement précieux pour les Ukrainiens", précise la journaliste dans la vidéo visible en tête de cet article. Toutefois, continue-t-elle, "les Ukrainiens montrent que c'est avec cette petite voiture qu'ils auraient pu briser un pont, mais d'autres commentaires estiment que ce n'est pas forcément ce petit drone terrestre qui a uniquement pu faire cela."