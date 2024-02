VIDÉO - Guerre en Ukraine : pourquoi Kiev manque-t-elle dangereusement de munitions ?

Les forces ukrainiennes ont abandonné aux troupes russes la ville d'Avdiivka, après des mois de combats. Selon Kiev, ce repli et ces difficultés sur ce front sont liés à un manque de munitions.

Sur le front, le statu quo observé depuis plusieurs mois semble progressivement s'effriter... à l'avantage des troupes russes. Un temps sur la défensive après de lourdes pertes en début de conflit, elles paraissent avoir repris l'initiative. Après s'être emparées de Bakhmout après de sanglants combats, les forces de Moscou ont récemment fait céder le dispositif défensif d'Avdiivka, là encore après de longs mois d'affrontements meurtriers. Ville industrielle du Donbass, qui comptait 35.000 âmes avant la guerre, elle constitue une prise symbolique pour Vladimir Poutine.

Les Européens peinent à suivre le rythme

Pour expliquer ce revers, la présidence et le commandement militaire ukrainiens invoquent un manque de munitions. Dernièrement, les États-Unis et l'Europe, qui peuvent en théorie fournir 63.000 obus par mois à l'Ukraine, ralentissent leurs approvisionnements, pour des raisons logistiques, mais aussi politiques. Ainsi, Washington a interrompu ses livraisons en décembre dernier à cause d'un blocage au Congrès.

Les Européens, eux, peinent tout simplement à tenir le rythme. "On n'a pas la capacité de fabriquer ces munitions à des vitesses aussi importantes que la Russie, qui s'est mise très vite en économie de guerre. Les usines travaillent 24 heures sur 24", pointe Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie. Conséquence directe, les Russes peuvent désormais compter sur une production mensuelle de 170.000 obus.

Dans le détail, ce sont surtout les obus les plus courants, d'une portée d'une vingtaine de kilomètres, utilisés par les canons fournis par l'Occident, comme les Caesar français, qui viennent à manquer. Les stocks de ces munitions de 155 millimètres s'épuisent : alors qu'elle en utilisait encore 7.000 par jour en novembre dernier, l'armée ukrainienne doit dorénavant se limiter à 2000 tirs quotidiens.

Pour répondre à ce défi industriel, le vieux continent et les Américains promettent de tripler leurs capacités de production d'ici à la fin de l'année. Des entreprises d'armement françaises, anglaises et allemandes devraient également s'implanter en Ukraine dès cette année pour y produire des munitions.