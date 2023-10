VIDÉO - Attaque du Hamas contre Israël, raids aériens à Gaza : la crainte d'une guerre totale

En riposte à cette attaque, la plus meurtrière perpétrée sur le sol de l'État hébreu depuis sa création, les forces israéliennes ont lancé des raids aériens sur la bande de Gaza, où vivent 2,3 millions de personnes. Des bombardements qui font craindre une intensification et un embrasement de la région, alors que des centaines de morts et de blessés sont à déplorer dans les deux camps.