VIDÉO - Gaza : l'armée israélienne traque le cerveau des attaques du 7 octobre

Après deux mois de guerre entre Israël et le Hamas, la situation est catastrophique dans la bande de Gaza. Tsahal déclare ce jeudi avoir encerclé la maison du cerveau des attaques du 7 octobre dernier.

Des combats de rue acharnés dans Khan Younès. Sur des images diffusées par l’armée israélienne jeudi 7 décembre, on aperçoit des troupes au sol qui pénètrent dans la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. Aux blindés font face les snipers et les roquettes antichars du Hamas.

Des milliers de Gazaouis pris au piège

L’armée israélienne traque un homme : Yahya Sinouar, chef du Hamas et cerveau de l’attaque du 7 octobre, alors que 138 otages sont toujours retenus. Sa maison est désormais encerclée, selon Benyamin Nétanyahou.

Au milieu de ces combats, des civils déplacés par centaines de milliers depuis le nord de la bande de Gaza, venus se mettre à l’abri. "Ils ont dit aux gens de quitter Gaza et de venir à Khan Younès, qu'on serait en sécurité ici. Ils auraient dû nous prévenir avant de frapper des habitations comme ça", dénonce un Gazaoui.

La seule solution pour les habitants est de fuir à dix kilomètres plus au sud, à Rafah, dans un périmètre de plus en plus exigu, le long de la frontière égyptienne. Mais la zone n’est pas épargnée par les frappes. Le corps d'une petite fille a été sorti des décombres jeudi.