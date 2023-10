VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : après l'attaque des terroristes, la riposte de l'État hébreu

Des chars par centaine, des dizaines de milliers de soldats mobilisés et 300.000 réservistes appelés. Depuis l'attaque sans précédent perpétrée samedi par le Hamas contre l'État hébreu, l'armée israélienne se déploie tout autour de la bande de Gaza, où elle multiplie les bombardements jour et nuit. Sa stratégie : un "siège complet" du territoire où vivent quelque 2,7 millions de personnes, afin d'encercler et d'épuiser les combattants du mouvement islamiste.

D'abord prises de court par l'offensive éclair des terroristes, les forces de Tsahal ont annoncé mardi avoir repris le contrôle de tout ou partie des localités frontalières de l'enclave palestinienne. Depuis samedi, plus de 900 morts sont à déplorer en Israël, selon un bilan toujours provisoire. Côté palestinien, 765 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessées, d'après un décompté des autorités locales.